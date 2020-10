Sarah*, 30 ans, 1800 fr. de salaire mensuel dans le meilleur des cas. Adèle*, 38 ans, mère de trois enfants, 4000 fr. de revenu mensuel en 2019, 0 fr. en 2020. Antoine*, 31 ans, a accepté deux années de stages non rémunérés pour être admis en formation. Trois exemples parmi d’autres, selon l’Association des étudiants de la formation des enseignants du secondaire (AEFES), qui illustrent la précarité grandissante des futurs profs. Chaque année, le master universitaire en enseignement secondaire accueille quelque 300 étudiants. Déjà en possession d’une maîtrise, et pour beaucoup riches de plusieurs années de remplacements, ils se retrouvent dans un dispositif qui limite drastiquement leurs revenus, dénonce l’AEFES. Durant les deux ans de formation, les étudiants doivent faire un stage en responsabilité rétribué en première année et un autre, qui n’est pas obligatoirement salarié, en deuxième année. Mais voilà, au fil des ans, le nombre de stages en responsabilité s’est réduit comme peau de chagrin. «Actuellement, en 1re année, 30% des stages ne sont pas payés. En 2e, c’est le 90% qui est concerné», dénonce Pierre-Hugues Meyer, président de l’AEFES.

À ce problème vient s’ajouter la limitation des heures de remplacement rémunérées que les étudiants sont autorisés à faire. Alors qu’avant leur formation, ils peuvent travailler autant qu’ils le souhaitent, une fois admis en master, seules six heures hebdomadaires sont acceptées. En parallèle, «les services des remplacements des écoles de Genève sont obligés de faire appel à des étudiants non formés, qui peuvent, eux, effectuer autant d’heures hebdomadaires qu’ils le désirent», pointe l’association.

Plus des jeunes logeant chez leurs parents

«Or, souligne Pierre-Hugues Meyer, les stagiaires ne sont plus des jeunes de 20 ans, qui logent encore chez leurs parents. La majorité des étudiants sont trentenaires et plus d’un mène une vie de famille.» Résultat, certains, comme Antoine, inscrits au chômage, envisagent de quitter le cursus s’ils trouvent un emploi stable, d’autres enseignent dans des établissements privés ou travaillent à côté de leur formation. L’AEFES a adressé une lettre ouverte au Département de l’instruction publique (DIP), au Grand Conseil ainsi qu’aux partis politiques. Elle exige la suppression de la limitation des heures de remplacement et «le versement, dès l’année prochaine, d’un revenu pour tous les enseignants-stagiaires équivalent à au moins un 50%, quelles que soient les modalités précises de leur stage».