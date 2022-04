Nicolas et Lucas remportent Pékin Express

M6 : Les gagnants de «Pékin Express» sont…

Deux binômes étaient encore en course sur M6: Jérémy et Fanny étaient opposés à Nicolas et Lucas.

La saison 15 de «Pékin Express», durant laquelle Charlotte et Tarik ont pris un bain «dégoûtant» – a été remportée par les frères belges le 14 avril 2022, sur M6. Nicolas et Lucas se sont imposés face au couple formé de Jérémy et Fanny au terme d’une finale qui s’est déroulée à Dubaï. Le binôme a donc emporté la somme de 100’000 euros.

Les frangins, âgés de 29 et 37 ans, ont devancé leurs adversaires de quelques minutes seulement. Leur victoire couronne un parcours exceptionnel dans le jeu. Nicolas et Lucas ont en effet battu le record du nombre de victoires dans «Pékin Express», dont la prochaine saison verra s’affronter des célébrités.

Interrogés par le magazine «Gala», les Belges ont confié ce qu’ils projetaient de faire avec l’argent gagné. Lucas en utilisera une partie pour financer son mariage, tandis que Nicolas souhaite gâter son épouse et ses enfants qui lui ont permis de prendre part à «Pékin Express».