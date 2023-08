Economie: Les gagnants et les perdants en matière de tourisme

Zermatt et le Cervin ont enregistré 850’000 nuitées les six premiers mois de l’année. 20min/Community

Par rapport à l’année précédente, les nuitées dans les hôtels ont augmenté de 13,8% durant le premier semestre 2023, ce qui constitue 2,4 millions de nuitées en plus. Cette progression est à mettre au compte de l’augmentation de la demande étrangère, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), publiés vendredi. Mais toutes les communes et régions n’attirent pas les touristes avec la même efficacité. Ainsi, une analyse publiée dans la «Schweiz am Wochenende» révèle les gagnants et les perdants parmi une centaine de destinations touristiques.

Des hausses importantes

En Suisse centrale, les chiffres ont nettement augmenté par rapport à 2022, avec une hausse de 19,4%. Par contre, le nombre de nuitées a été inférieur à celui de 2019 dans les régions de Vaud, Fribourg, Bâle, Lucerne et du lac des Quatre-Cantons.

Par rapport à 2019, la commune de Disentis (GR) a plus que triplé le nombre de nuitées. La commune tessinoise de Minusio est également gagnante. Même si le nombre de nuits d’hébergement a été nettement inférieur à celui de l’année précédente, le coin double le nombre de nuits d’hébergement par rapport à 2019. Sion (VS), la banlieue de Lucerne, Kriens (LU) et Kloten (ZH) ont également connu des hausses importantes, où de nombreux nouveaux hôtels ont été construits ces dernières années. Kloten – tout comme la commune voisine d’Opfikon – se retrouve à nouveau dans le top 20 des destinations touristiques les plus importantes, grâce au retour des visiteurs de l’étranger.

Des sites connus perdent des plumes

En queue de classement se trouvent quelques sites touristiques célèbres. Saas-Fee (VS) a enregistré au premier semestre 2023 quelque 25% de nuitées d’hébergement de moins qu’au premier semestre 2019. Engelberg (OW) est à -17,1%, Matten bei Interlaken (BE) -16,4% et Davos (GR) -11,4%. Interlaken et La Lenk dans le canton de Berne n’ont pas non plus réussi à égaler les chiffres de 2019.

Côté grandes villes, Bâle, Lausanne et Winterthur (ZH) ont enregistré moins de nuitées au cours des six premiers mois qu’en 2019, alors que Zurich, Genève et Berne ont enregistré davantage de nuitées. En chiffres absolus, Zurich arrive en tête du classement avec 1,74 million de nuitées, suivie de Genève avec 1,07 million et Zermatt avec 850’000.