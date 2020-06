Suisse

Les gagnants et perdants de la crise du coronavirus

L’économie suisse a profondément souffert de la pandémie et du confinement. Mais tous les secteurs n’ont pas été touchés et certains ont même tiré leur épingle du jeu. Tour d’horizon.

Le tourisme devrait particulièrement souffrir cette année, selon les experts, même si les Suisses devraient cette année être plus nombreux à passer leurs vacances au pays.

Médical

À l’inverse, le gel des interventions chirurgicales jugées non prioritaires pour libérer des lits pour les patients Covid-19 a contraint nombre de fournisseurs du matériel nécessaire, parmi lesquels le mastodonte ophtalmique Alcon, le spécialiste des implants dentaires Straumann ou encore le géant de l’assistance auditive Sonova, au désœuvrement.

Transport aérien

L’aviation commerciale a été durement touchée par la fermeture des frontières. Le Conseil fédéral a décidé fin avril de demander au Parlement près de 1,9 milliard de francs pour soutenir le secteur, dont 1,5 milliard pour Swiss et Edelweiss.

La filiale de Lufthansa, qui ne prévoit pas pour l’heure de licenciement dans le cadre des réductions des coûts qu’elle doit effectuer, a maintenu son programme minimum de vol jusqu’à fin mai. Elle va reprendre progressivement son envol début juin et augmenter ses capacités d’ici à la fin de l’année. Selon le directeur commercial Tamur Goudarzi, le transporteur national ne devrait renouer qu’en 2023 avec le chiffre d’affaires de 2019.

La filiale helvétique d’Easyjet, numéro deux en Suisse et leader à Genève et Zurich, avait également demandé un crédit d’engagement à la Confédération, mais celui-ci lui avait été refusé au motif que les conditions n’étaient «pas réunies du point de vue actuel». On ignore encore l’impact sur les effectifs helvétiques des mesures de restructuration annoncées par la compagnie britannique, qui pourrait supprimer jusqu’à un tiers des postes, soit 4500 à l’échelle du groupe.