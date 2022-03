Les gags de Rebel Wilson ont fait scandale

Bafta Awards : Les gags de Rebel Wilson ont choqué les téléspectateurs

L’actrice, qui a présenté les BAFTA Awards, a eu une attitude qui a fortement déplu à de nombreuses personnes.

Connue pour son franc-parler et son humour cinglant, Rebel Wilson, qui a présenté les BAFTA Awards dimanche 13 mars 2022, à Londres, est restée fidèle à elle-même durant la cérémonie récompensant les meilleurs films internationaux. L’actrice s’est donc lâchée en plaisantant sur divers sujets. Elle a notamment dit que l’interview que le prince Harry et Meghan Markle avaient accordée à Oprah Winfrey avait un côté «dramatique, terrifiant et fantastique» et qu’elle mériterait donc d’être nommé dans une catégorie. L’Australienne de 42 ans a aussi évoqué sa nouvelle silhouette, qui lui a changé la vie. «Tout le monde me demande pourquoi j’ai perdu du poids. Je réponds que c’était pour attirer l’attention de Robert Pattinson», a-t-elle lancé, avant d’ajouter: «Non, je n’ai pas maigri pour un mec, je l’ai fait pour avoir plus de rôles.» Durant la soirée, elle s’est aussi adressée au président russe Vladimir Poutine en lui faisant un doigt d’honneur, face à la caméra. Son geste a été flouté par la BBC, juste à temps. Elle a aussi dit que le logo 007 de James Bond pourrait être remplacé par une pair de gros seins en lieu et place des deux zéros.