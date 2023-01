Fribourg: Les gains en cash au loto de nouveau autorisés

Fribourg : Les gains en cash au loto à nouveau autorisés

Carton! Les joueurs invétérés de loto peuvent se réjouir. Le Canton de Fribourg fait marche arrière et autorise à nouveau l’organisation de lotos avec des gains en espèces. Pour rappel, au printemps 2022, la Conférence de préfets avait interdit cette pratique, qui contrevenait à la nouvelle loi cantonale sur les jeux d’argent, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. En effet, la redistribution de 50% des mises aux joueurs et le principe d’un billet gagnant sur dix n’étaient pas respectés.

Un nouveau modèle de loto «en cash» a donc été défini, a indiqué mercredi la Conférence des préfets. Il répond cette fois aux exigences légales, cantonales et fédérales, en matière de jeux d’argent. À l’avenir, les organisateurs devront appliquer strictement ce nouveau concept et garantir un carton gagnant sur dix ainsi que la redistribution de 50% de la mise des joueurs, en autres exigences. De plus, après l’événement, les exploitants transmettront un rapport au Service de la police du commerce. Devront y figurer le décompte et le déroulement du jeu et l’affectation des bénéfices. En clair, la pratique sera mieux encadrée et surveillée.