Faune : Les Galápagos font leur tout premier recensement d’iguanes roses

Une expédition scientifique va passer 10 jours à recenser ces reptiles qui vivent uniquement sur l’île d’Isabela, a annoncé mercredi la direction du parc national de l’archipel.

Pendant 10 jours, une trentaine de scientifiques et de gardes du parc «vont parcourir la zone de vie des iguanes roses autour du volcan Wolf, au nord de l’île Isabela (la plus grande île de l’archipel) pour effectuer un recensement complet de la population de ces reptiles», a indiqué le PNG sur Facebook et Twitter.