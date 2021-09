Pollution : Les Galapagos veulent éliminer 850'000 sacs plastiques inutiles par an

L'archipel équatorien a offert des sacs en tissu pour transporter le pain, afin de bannir les très nombreux sachets en plastique donnés jusque-là par les boulangeries.

L'iguane est un animal emblématique de l'écosystème unique et particulièrement fragile des Galapagos. AFP

L’archipel des Galapagos va encourager l’utilisation des sacs de tissu dans les boulangeries pour lutter contre la pollution au plastique dans cet écosystème unique et particulièrement fragile, a annoncé mardi le Parc national des Galapagos (PNG). L’archipel, qui compte quatre îles peuplées, était devenu en 2014 la première province équatorienne à interdire l’utilisation des sacs en plastique dans les supermarchés. La province interdit également l’utilisation des pailles et de bacs en plastique, dont beaucoup finissent par polluer eaux et plages de l’archipel.

Pour transporter le pain

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, chacune des 1600 familles vivant sur les îles de Santa Cruz, San Cristobal et Isabela s’est vu remettre un sac en tissu pour transporter son pain, et remplacer ainsi les sacs plastiques donnés dans les boulangeries. Selon les promoteurs de l’opération, les nouveaux sacs de tissu sont conçus spécialement pour la conservation du pain, avec une protection imperméable et un design qui les rend facile à transporter à vélo ou à moto, moyens de transport les plus répandus dans l’archipel.

Éviter 850'000 sacs plastiques

«Les études préalables ont révélé l’utilisation de 850'000 sacs plastiques par an dans les principales boulangeries de Santa Cruz», a indiqué dans un communiqué une responsable du PNG, Alejandra Carrera. Cette opération, baptisée «Sans plastique ça a meilleur goût», «aura un impact positif important sur l’environnement» de l’archipel, a-t-elle assuré.

Écosystème unique

L’archipel des Galapagos est situé à 1.000 km des côtes de l’Equateur et classé Patrimoine mondial et réserve mondiale de biosphère pour sa flore et sa faune uniques. Il doit son nom aux tortues géantes endémiques qui y vivent, et possède une flore et une faune uniques qui font partie de la réserve mondiale de biosphère.