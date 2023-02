Paris : Les Galeries Lafayette sous sauvegarde du tribunal de commerce

La vingtaine de grands magasins Galeries Lafayette contrôlés par Michel Ohayon en France vont être mis sous sauvegarde du tribunal de commerce, et non placés en redressement judiciaire, a rectifié samedi un porte-parole de l’homme d’affaires.

L’homme d’affaires bordelais détient, via la société Hermione Retail, une vingtaine de grands magasins Galeries Lafayette acquis auprès du groupe en 2018. Ils emploient quelque 750 personnes au total dans des villes comme Bayonne, Cannes, Niort ou Rouen.

Situation délicate de sa holding

Alors que d’autres enseignes contrôlées par Michel Ohayon sont dans la tourmente, les élus du personnel des Galeries avaient exercé leur droit d’alerte en décembre et des débrayages ont eu lieu cette semaine dans des magasins.

La liquidation brutale de Camaieu en septembre dans le Nord a déjà laissé quelque 2600 salariés sur le carreau et le tribunal de commerce de Grenoble a placé en redressement judiciaire, en janvier, une autre enseigne contrôlée par Michel Ohayon, Go Sport, qui emploie plus de 2000 personnes.