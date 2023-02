Football: Les gants de Dino Zoff à la finale du Mondial 82 ont été volés

Dino Zoff et ses fameux gants, lors de la finale du Mondial, le 11 juillet 1982.

Dino Zoff est une légende. Aujourd’hui âgé de 80 ans, le gardien italien s’est retiré des terrains en 1983, à l’âge de 41 ans, et a longtemps été considéré comme un exemple de longévité dans un monde du football prompt au jeunisme.

Gardien à Naples et à la Juve, entre autres, il a remporté l’Euro en 1968, a joué et perdu la finale de la Coupe du monde 1970 contre le Brésil de Pelé et a décroché le titre de champion du monde avec l’Italie face à l’Allemagne (3-1) au Mondial en Espagne, en 1982.