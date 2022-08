Les gardes forestiers suisses redoutent les vols de bois 

Crise énergétique : Les gardes forestiers redoutent les vols de bois

En effet, en Allemagne, les voleurs sont de plus en plus nombreux à roder dans les bois et à dérober des troncs d’arbres entiers. Certains viennent carrément en camion se servir. Pour l’instant, la Suisse est encore épargnée par le phénomène car les obstacles sont nombreux pour voler du bois en forêt avec une voiture. Mais cela pourrait changer.

Forte demande en bois de chauffage

En effet, le bois de chauffage est toujours plus demandé chez nous et commence à se faire rare. «La demande a fortement augmenté ces dernières semaines», explique à «20 Minuten» Markus Amhof, garde forestier et entrepreneur forestier dans le canton de Zoug. Or l’offre en bois est limitée car celui-ci doit être stocké au moins une année avant d’être vendu. Du coup, le professionnel pourrait avoir écoulé ses stocks fin octobre déjà. Il craint dès lors que les gens prennent tous les risques pour se servir en forêt si le bois n’est plus disponible dans les commerces.