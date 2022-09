Les gardes-frontières suisses notent une hausse des immigrants illégaux

Suisse : Les gardes-frontière notent une hausse des immigrants illégaux

Entre janvier et août 2022, la Suisse a enregistré une hausse des cas d’immigration illégale. Un phénomène qui se constate aussi à l’échelle européenne. Sur la route des Balkans, l’agence européenne de surveillance des frontières (Frontex) a enregistré, pendant cette période, près de 70’000 immigrants illégaux, rapporte la « Schweiz am Wochenende » ( article abonné). C’est trois fois plus que pour la même période en 2021. En Suisse, les gardes-frontière ont arrêté 23’755 personnes en situation illégale – soit 5000 de plus que pour l’ensemble de l’année 2021.