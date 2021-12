Lausanne (VD) – Les «gardiens» du pont Bessières ont sauvé une vie le soir de Noël

«Un feu, ça attire et détend», lançait l’an dernier Herbert Stock, coresponsable du Feu de la solidarité, à l’occasion des 40 ans de l’organisation. Les «gardiens» du pont Bessières à Lausanne (VD) se relaient jour et nuit dans des petites cabanes en bois et restent à disposition de toutes les personnes qui ont besoin de discuter. Vendredi, une vie a été sauvée au pont lausannois, a appris un vidéaste de «20minutes» samedi en début d’après-midi.