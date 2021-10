Jeux vidéo : Les gardiens sont les grands gagnants du nouveau «FIFA»

Les portiers se montrent enfin à la hauteur: une bouffée d’air frais après tant ’années sans aucune amélioration notable.

Dans «FIFA 22», la motion capture en 11 vs. 11 permet de retranscrire des déplacements plus réalistes. Le jeu fait néanmoins toujours la part belle à l’offensive, au détriment d’un football qu’on aimerait plus posé, moins rapide et récompensant les actions de jeu construites. Trop souvent, la transition entre l’attaque et la défense se fait à coup de passes en profondeur qui offrent la possibilité aux joueurs rapides de se retrouver facilement en position idéale.

Heureusement, les gardiens gagnent désormais des duels, arrêtent des tirs armés dans la surface et sont parfois capables de réflexes miraculeux, bien aidés par leur barre transversale que l’on touche presque à chaque match: un léger ajustement serait bienvenu. Les défenseurs bloquent également bien plus de tirs qu’auparavant et les interceptions sont plus faciles à réaliser.

On regrette la disparition inexplicable de 18 équipes nationales, dont la Nati, et la perte de quelques licences. En matière de modes de jeu et de présentation, pas de souci, EA Sports maîtrise son art. Mais, finalement, on garde un goût doux-amer de cette nouvelle itération. On est loin de la révolution tant espérée.

Tous supports. EA Sports. Multi. Âge Pegi: 3 ans. ***