Genève - Les gares du Léman Express font grogner les usagers

«Les gares du Léman Express devaient être des points d’attraction et des lieux de rencontre au centre de nouveaux quartiers. Ce n’est pas encore le cas», estime Caroline Marti, présidente de l’Association Transports et Environnement (ATE). La faute à des points noirs «qui n’incitent pas les passagers à s’arrêter dans les stations».

Le groupement a dévoilé mercredi les résultats d’une enquête menée auprès de 366 habitués du RER transfrontalier, qui ambitionne de transporter 50’000 voyageurs par jour. Un an et demi après son entrée en service, le réseau fonctionne à la satisfaction des sondés et remplit son rôle (cf. encadré); mais les aménagements, dans et autour des haltes, sont jugés «problématiques».