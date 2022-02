Ski alpin – Les géantistes romands piégés par la «reco»

Justin Murisier et Loïc Meillard ont été éliminés dès la première manche du géant ddes Jeux de Pékin dimanche matin. Les deux Valaisans ont été surpris par l’état de la piste qui a changé entre la reconnaissance et la course.

Justin Murisier a regretté de ne pas avoir fait le bon choix au niveau du réglage de son matériel. AFP

Quelle désillusion pour les deux outsiders romands en géant. Justin Murisier et Loïc Meillard ont été éliminés dès la première manche de l’épreuve olympique. Les deux géantistes ont été surpris du changement de l’état de la piste entre la reconnaissance et la course.

«A la reco, c’était une neige qui ressemblait à celle agressive que j’aime et on a donc décidé d’enlever un peu d’agressivité au niveau du réglage de mon ski afin que je sois plus à l’aise et que je puisse jouer, a expliqué Justin Murisier, dépité dans l’aire d’arrivée, lui qui a été pris sur l’arrière et s’est écrasé sur la porte suivante. Dès la deuxième porte, j’ai senti que je n'avais aucune accroche et que rien ne tenait sous le pied.»



Le constat était le même pour Loïc Meillard, dont la chaussure a touché la neige en raison d’un petit trou, ce qui lui a fait glisser sur l’intérieur et sortir du tracé. «La piste était un peu différente après la reconnaissance et ce n’était pas facile de s’adapter et de trouver le bon rythme, a souligné le skieur d’Hérémence. Dans ces conditions, on est plus dans la réaction que dans l’anticipation.»

«Vous pouvez vous imaginer que je ne sors pas le champagne et les feux d’artifice.» Justin Murisier, géantiste suisse



Quatrième du combiné, Justin Murisier avait clairement affiché ses ambitions pour ce géant dominical, lui qui réalise la meilleure saison de sa carrière dans la discipline. «C’est dommage de ne pas pouvoir me battre en géant et je suis déçu de ma décision d’avoir enlevé encore de l'’accroche, a-t-il ajouté. Vous pouvez vous imaginer que je ne sors pas le champagne et les feux d’artifice. Mais la vie continue et ce n’est pas un drame.»

Trop tard pour changer les réglages

Leader avec son dossard numéro 4 au terme du premier tracé, leur coéquipier Marco Odermatt a pourtant fait remonter les informations. «C’est toujours difficile de comparer les uns et les autres au niveau du matériel. Marco (Odermatt) n’a pas la même chaussure, la même fixation, on n’a rien pareil. S’il me dit ce n’est pas assez ou c’est trop agressif, je ne peux pas me baser sur son matériel, détaille le skieur de Bruson. Et c’était de toute façon trop tard pour changer quelque chose juste avant de s’élancer.»

Après son élimination lors du slalom du combiné, Loïc Meillard a connu le même sort en géant. AFP



Pour Justin Murisier, les JO sont terminés. «Je suis déçu pour les membres de mon fan-club qui se sont levés et réunis pour me voir skier. Mais j’imagine qu’ils vont quand même boire un verre et profiter tous ensemble, a souri le Bagnard. La vie continue, j’ai 30 ans, je ne prévois pas d’arrêter bientôt et j’espère qu’il y aura encore de beaux événements à l’avenir.»



Loïc Meillard, déjà éliminé lors du slalom du combiné, va lui devoir se remobiliser avant le slalom de mercredi. «Ce sont les Jeux, on veut aller chercher une médaille donc je suis frustré, a témoigné le Valaisan. Je vais prendre un jour de pause lundi puis remettre les skis de slalom et on verra ce qu’il va se passer.»