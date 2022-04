Delémont (JU) : Les géants de la grande distribution ne pourront plus se faire livrer avant 6h

Pas de chant du coq à Delémont où le cortège bruyant des camions de livraisons se charge, jour après jour, de réveiller les habitants avant l’aube. La Ville a décidé de rappeler le règlement de police en la matière aux enseignes de la grande distribution.

Image d’illustration – Camions de livraison et palettes.

Le Conseil communal de Delémont va écrire aux géants de la distribution pour les rappeler à l’ordre. Il ne sera plus question de livrer les succursales avant 6h du matin. Paix des citoyens oblige! L’Exécutif delémontain réagit à une question écrite du conseiller de ville Olivier Montavon (PDC), lequel dénonçait dans son interpellation les nuisances subies par les riverains, lors des livraisons effectuées par camions, entre 5h et 6h du matin, rappelle le Quotidien Jurassien .

Le règlement de la police stipule que «dès 22 h et jusqu’à 6 h, tout acte de nature à troubler le repos nocturne est considéré comme du tapage nocturne et sanctionné comme tel», a rappelé l’élu, qui s’inquiète d’un risque d’augmentation des conflits entre des habitants excédés par le vacarme engendré par les manœuvres des poids lourds, les chauffeurs-livreurs et les gérants des surfaces commerciales.