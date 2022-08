Chine : Les géants de la tech contraints de dévoiler leurs algorithmes

Des géants chinois du numérique, dont Tencent, Alibaba et ByteDance, ont remis aux autorités des détails sur leurs algorithmes, une démarche sans précédent dans un contexte de reprise en main du secteur par Pékin, a fait savoir le régulateur.

Au cœur de l’économie numérique, les algorithmes servent de cerveau à bon nombre d’applications et services sur internet et sont généralement un secret bien gardé des géants du numérique. Ces outils permettent d’analyser les quantités d’informations récoltées sur un utilisateur et de lui faire des recommandations automatiques en fonction de ses habitudes ou préférences.