Résultats : Les géants de la tech ne sont plus imperméables au monde réel

Le fondateur du groupe californien a insisté lors de la conférence aux analystes sur ses priorités, à savoir «les technologies d’intelligence artificielle qui permettent de recommander les reels (vidéos courtes copiées à TikTok, ndlr) aux utilisateurs», «les outils publicitaires sur les messageries» et «notre vision pour le métavers». «Ceux qui sont patients et investissent avec nous seront récompensés au final», a affirmé le dirigeant.

«Le pire est passé»

Mais l’immense déploiement de ressources pour construire un monde parallèle, accessible via les réalités augmentée et virtuelle, suscite de plus en plus de scepticisme de la part des observateurs, à l’heure où l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la concurrence de TikTok grignotent les marges du géant des réseaux sociaux.