États-Unis : Les géants de la tech purgent internet des extrémistes pro-Trump

Twitter a supprimé 70’000 comptes liés à la mouvance QAnon tandis qu’Amazon a expulsé Parler de ses serveurs.

Les grandes plateformes numériques semblent avoir entrepris de purger internet de QAnon: Twitter a annoncé lundi avoir supprimé 70’000 comptes affiliés à cette mouvance conspirationniste pro-Trump impliquée dans les récentes émeutes de Washington. C’est la dernière intervention en date après un durcissement de ton général, lié à la crainte de nouvelles violences organisées en ligne, via leurs services.

Plus tôt dans la journée, Amazon avait ainsi expulsé Parler de ses serveurs. Le géant des technologies reproche au réseau social, prisé des adeptes de QAnon et d’autres partisans du président sortant, d’avoir laissé proliférer des messages problématiques après l’assaut sur le Capitole.

Ce n’est pas la première fois les réseaux tentent de contenir ces conspirationnistes. Début octobre, à l’approche de la présidentielle américaine, Facebook avait supprimé des comptes. Twitter et YouTube avaient pris des mesures similaires. Mais ils ne prennent plus de gants depuis l’invasion du Capitole, qui a choqué le pays et terni son image à l’international.