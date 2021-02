Australie : Les géants d’internet s’engagent contre la désinformation

Un guide d’une trentaine de pages pour réduire la propagation de fausses informations sur internet a été rédigé en réponse à une étude du gouvernement australien. Plus des deux tiers des Australiens sont inquiets face à la désinformation en ligne.

Le groupe de pression DIGI, qui compte Facebook, Google, Twitter, Microsoft, TikTok et Redbubble, s’est engagé à prendre une série de mesures, notamment à mentionner les faux contenus sur leurs plateformes et à donner la priorité aux sources d’informations crédibles. Ils ont également accepté de suspendre ou de désactiver les faux comptes et les comptes suspects, y compris les bots (programmes informatiques automatisés, NDLR) qui diffusent sur leurs plateformes.