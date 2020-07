États-Unis

Les géants d’Internet sous le feu des critiques au Congrès

Les patrons de Google, Apple, Facebook et Amazon ont été auditionnés mercredi par la commission judiciaire de la Chambre des représentants.

Sundar Pichai (Alphabet, maison-mère de Google), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) et Jeff Bezos (Amazon), ont été auditionnés en visioconférence par la commission judiciaire de la Chambre des représentants à Washington, qui enquête depuis un an sur de possibles abus de position dominante.

«Ils ont trop de pouvoir», a assené d’emblée David Cicilline, le président du sous-comité sur la concurrence. Et «ils vont certainement émerger (de la pandémie) encore plus forts et plus puissants qu’avant». «Si le Congrès ne force pas les «Big Tech» à être équitables, ce qu’ils auraient dû faire il y a des années, je le ferai moi-même avec des décrets», a menacé Donald Trump avant le début de la séance.