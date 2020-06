Pédophilie

Les géants du net s’allient pour lutter contre les abus sexuels

Un plan de lutte commun contre les abus sur mineurs en ligne a été annoncé ce jeudi par une vingtaine d’entreprises du web. Un fonds de recherche sera notamment financé pour créer de nouveaux outils technologiques.

Les entreprises s’engagent notamment à financer un «fonds de recherche et d’innovation de plusieurs millions de francs pour créer les outils technologiques afin de prévenir et travailler plus efficacement à l’éradication de l’exploitation et des abus sexuels d’enfants en ligne», selon un article de blog de cette coalition.