Etats-Unis – Cachottiers, les géants pétroliers sous le feu des démocrates

États-Unis : Cachottiers, les géants pétroliers sous le feu des démocrates

Jeudi, des parlementaires démocrates ont dénoncé les groupes pétroliers qui ont masqué leurs actions envers le climat. «C’est une audition historique», a estimé une élue américaine.

«Réalité indéniable»

Les patrons d’ExxonMobil et Chevron, ainsi que les représentants aux États-Unis de Shell et BP ont défendu leurs positions, en affirmant avoir évolué au fur et à mesure des avancées scientifiques sur le sujet et avoir accéléré ces dernières années les investissements dans les énergies alternatives.