France : Les gendarmes traquent l’auteur présumé d’un féminicide

Un homme de 33 ans est recherché après la découverte du corps d’une femme tuée par balles avec laquelle il avait, ou avait eu, une relation intime.

Un homme armé soupçonné d’un féminicide près de Saint-Tropez puis d’avoir tiré sur un gendarme, est recherché lundi par quelque 200 gendarmes et forces d’élite à Gréolières, un village de montagne des Alpes-Maritimes où il a grandi.

«Les gendarmes sont déployés au quartier dit «de Laval», qui est à six/sept kilomètres du centre du village et où est la maison du suspect», salarié d’une société de travaux publics sur la Côte d’Azur, a indiqué à l’AFP Marc Malfatto, le maire de Gréolières.

«Armé»

«Dangereux et armé», l’homme est suspecté d’avoir tué une femme de 32 ans dans le Var avec laquelle «il entretenait, ou avait entretenu, sur une courte période de temps, une relation», a précisé Guy Bouchet, procureur de la République adjoint de Draguignan (Var), lors d’une conférence de presse.

L’exploitation des enregistrements du système de vidéosurveillance de la résidence et l’analyse de la téléphonie mobile de la victime ont permis d’identifier le suspect, qui a pris la fuite du Var vers les Alpes-Maritimes et sa maison familiale de Gréolières, selon le procureur. Il n’était pas connu de la justice, a-t-il ajouté.

GIGN

Dimanche soir, Marc Floris a tiré sur un gendarme venu pour l’interroger, mais sans le blesser, selon le procureur adjoint et une source proche de l’enquête. Mobilisées sur le terrain, les unités d’élite du GIGN d’Orange (Vaucluse) et de Paris quadrillent un périmètre de recherche «parfaitement délimité et bien contrôlé», a précisé Marc Bouchet.