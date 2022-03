Conflit : Les généraux, symboles des très lourdes pertes russes en Ukraine

De sept à quinze selon les estimations: tel serait le nombre d’officiers de haut rang tombés au combat au sein de l’armée russe. Si Moscou n’en reconnaît qu’un, certains lui reprochent des errances tactiques et un manque de prudence.

Un seul général, selon Moscou

Moscou n’a pour sa part admis la mort que d’un général. Certaines sources en évoquent 15. Les vérifications indépendantes sont à ce stade impossibles. «Je regarde ces chiffres avec une grande prudence», explique Colin Clarke, directeur de recherche du Soufan Center, un groupe de réflexion basé à New York. «Mais que l’on parle de cinq ou de quinze, le seul fait qu’ils perdent des généraux démontre que la chaîne de commandement et de contrôle russe est extrêmement faible.»

L’ex-armée rouge, pourtant précédée d’une flatteuse réputation, a témoigné de grandes faiblesses dans la qualité de son renseignement, sa logistique, ses errances tactiques. Ces faiblesses «obligent les chefs à aller très en avant sur les lignes de contact», constate un haut responsable militaire français. Il avance des hypothèses: «Les ordres sont mal compris ou mal reçus, les unités n’obéissent pas, ou il y a problème majeur de moral qui oblige les généraux à aller en tête». Et il confirme une probable stratégie ukrainienne. «Quand on veut désorganiser une chaîne de commandement, on vise les têtes.»

Grâce à un missile ou à un drone

Sur le terrain, les responsables opérationnels sont quasiment identifiables à l’œil nu, précise Alexander Grinberg, analyste au Jerusalem Institute for Security and Strategy. Le véhicule du commandant est reconnaissable par ses «antennes et les autres véhicules qui le protègent». Les Ukrainiens peuvent alors le «cibler avec un missile antichar ou, encore mieux, avec un drone d’attaque». Les observateurs occidentaux soulignent que le Kremlin ne semble pas très attentif aux pertes humaines et que la culture militaire russe, encore marquée par l’héritage soviétique, s’appuie traditionnellement sur sa puissance quantitative.