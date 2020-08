Médicaments

Les génériques sont 42% moins chers à l’étranger

Une comparaison de santésuisse et Interpharma montre que les médicaments génériques sont presque deux fois meilleur marché à l’étranger que chez nous.

Les médicaments génériques coûtent 42% moins cher à l’étranger qu’en Suisse, annoncent mardi Interpharma et santésuisse. Le niveau des prix des médicaments protégés par un brevet est, lui, de 4,5% inférieur hors des frontières suisses.

Lors de la dernière comparaison des prix, en avril 2019, les médicaments protégés par un brevet étaient encore 7% plus chers que dans les neuf pays européens de comparaison. Selon interpharma et santésuisse, la diminution des prix est due à l’évolution du taux de change et aux contrôles réguliers effectués par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).