Genève : Les Genevois fêteront l’Escalade en 2021

Après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire, la Compagnie 1602 a annoncé que les festivités commémoratives auront bien lieu en décembre.

La plus genevoise des fêtes revient sur le devant de la scène. Mardi, la Compagnie 1602 a annoncé que les festivités de l’Escalade auront bien lieu du 10 au 12 décembre. Après l’annulation des commémorations de la victoire des Genevois sur les troupes du duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie en 2020 pour cause de crise sanitaire, la manifestation revient. Les célébrations du 419e anniversaire débuteront le vendredi soir avec le Cortège en hommage au victimes. Durant tout le week-end, diverses animations et stands prendront place dans les rues de la Vieille-Ville. La cité vibrera enfin dimanche soir au passage du grand cortège historique qui se terminera par une proclamation à la place De Neuve.