Scrutin du 13 février : Les Genevois ont boudé les urnes

Les chiffres de la participation montrent que les citoyens du bout du lac ont moins voté que les Suisses.

Le 13 février dernier, seuls 40,7 % des citoyens genevois se sont rendus aux urnes. Une participation plutôt faible et inférieure à la moyenne suisse (44,2%), a indiqué vendredi l’Office cantonal de la statistique. Dans le détail, ce sont les hommes qui ont davantage voté que les femmes, avec des taux de participation respectivement de 41,3% et 40,2%. Plus les votants sont âgés, plus ils ont donné leur avis. Ainsi, les électeurs de plus de 65 ans se sont mobilisés à hauteur de 55,5%, contre 26,6% pour les moins de 40 ans. Enfin, les habitants des communes rurales ont davantage voté que ceux des zones urbaines.