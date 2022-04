Les automobilistes genevois paient de mieux en mieux leur stationnement

Six applications différentes

Sa porte-parole Emmanuelle Merle indique qu’à ce jour, les usagers peuvent utiliser six applications différentes pour régler leur stationnement, dont une permettant le paiement par Twint. Elle met aussi en avant la dématérialisation du macaron journalier: une application développée par la fondation permet d’acheter et d’activer des droits de stationnement en tout temps et à distance – le contrôle s’effectuant via la plaque d’immatriculation.