Ville de Genève - Les Genevois pourraient parrainer leurs arbres

«Un nom pour chaque arbre»: c’est l’intitulé d’une motion déposée par Luc Barthassat du Mouvement c itoyen s g enevois (MCG) au Conseil municipal de la Ville. Le texte invite les autorités à proposer aux habitants et aux entreprises locales la possibilité de parrainer la plantation d’arbres au moyen d’une participation financière et d’un suivi. Une plaquette nominative serait posée à proximité. «En milieu urbain, cela peut être une petite fierté, expose l’élu. Cela peut créer un engouement, ce n’est pas difficile à organiser et cela peut participer au réveil des consciences.»