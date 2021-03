Genève, canton réfractaire à la taxe au sac? Oui, mais… Un sondage commandé par les autorités et établi entre juin et juillet 2019 montre qu’une majorité des habitants est opposée à la taxe au sac. Ils sont en effet 57% à dire non, contre 28% à être pour. Mais ce questionnaire téléphonique auquel se sont soumis quelque 600 résidents montre que les habitants du bout du lac ne sont pas totalement contre le fait de payer pour leurs déchets. La preuve: ils sont prêts à débourser 2,5 fr. par personne et par mois pour se voir faciliter le tri. Ainsi, les sondés souhaitent augmenter les collectes porte-à-porte de une à quatre fois par mois, en y incluant les déchets organiques et le papier. Ils veulent également réduire la distance de huit à quatre minutes à pied du point de récupération le plus proche.

La taxe est perçue comme une sanction

«C’est étonnant, a réagi Matthieu Raeis, chef du secteur déchets du Canton. Pour nous, cela signifie que la taxe au sac semble être perçue comme une sanction, mais que la population est prête à payer pour une action vertueuse. Il y a donc une vraie sensibilité à la protection de l’environnement.» L’analyse montre que plus les écopoints sont éloignés, moins on trie. S’il faut se déplacer plus de huit minutes, la quantité moyenne de déchets incinérables produite augmente de 15%. Chaque minute de déplacement supplémentaire induit 1,2 litres de déchets incinérables en plus par ménage et par semaine. S’agissant de la collecte, il semble que, plus les ménages sont satisfaits, moins ils produisent de déchets et plus ils trient de catégories de détritus. «Ces résultats montrent qu’il faut notamment travailler sur les infrastructures», analyse le responsable.