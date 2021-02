En bon capitaine qu’il est, Noah Rod a montré l’exemple, concrétisant après quatre minutes une triangulation amorcée par Tanner Richard et Joël Vermin. Cette triplette s’entend comme larron en foire depuis le début de 2021. C’est ensuite Henrik Tömmernes qui a inscrit un 2-0 d’un tir rageur qui semblait annoncer une pluie de but pour les Genevois …

Égalisation en 100 secondes

Davos, même sans sa première ligne, compte de bons joueurs sur son banc, à commencer par le teigneux Marc Wieser, qui allait égaliser en 100 secondes entre la 30e et 31e minute. Même sans Corvi et Ambühl, ses artificiers, le visiteur est une belle mécanique et machine à marquer (124 buts en 34 parties) si on le laisse trop d’espaces et de libertés, les Genevois l’ont appris à leurs dépens avec une troisième réussite de Ullström (36e) et une quatrième de Lukas Stoop (38e) comme à l’entraînement, c’était trop facile. Les Genevois ont été punis pour leur suffisance, un manque de respect par rapport à son adversaire…