Economie : Les Genevois se ruent sur les biens immobiliers

Les ventes de maisons et de propriétés par étages ont fortement crû au deuxième trimestre de l’année 2021.

Près d’un milliard et demi de francs. C’est le montant des transactions immobilières relatives à la vente de maisons individuelles et de propriétés par étages (PPE) à Genève pour le deuxième trimestre 2021. Un record pour cette période de l’année depuis 2008. Entre avril et juin, 739 transactions ont été comptabilisées dans le canton. Elles n’étaient que 574 en 2020. Ce sont les maisons individuelles qui se taillent la part du lion, constituant les trois quarts de la valeur globale des transactions du trimestre. La valeur médiane d’une maison individuelle à Genève est de 2,2 millions de francs. Un appartement en PPE se vend à un peu plus de un million.