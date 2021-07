Statistiques : Les Genevois s’enrichissent, mais de manière très inégale

Si la richesse a beaucoup augmenté dans le canton ces dix dernières années, la fortune des habitants présente d’importants écarts selon la commune de résidence.

Des chiffres, publiés en juillet par l’Office cantonal de la statistique, mettent en lumière d’importantes disparités sociales à Genève. L’exemple le plus frappant, révélé par la «Tribune de Genève», est la différence de richesse entre les habitants de Vandœuvres et de Vernier, en 2018. Avec une fortune médiane de 1,3 million de francs, les couples mariés résidant dans la première sont 25 fois plus aisés que ceux de la seconde, où le niveau atteint 50’000 francs. Le centre urbain constitue la zone la plus pauvre. Cela comprend la Ville et les communes avoisinantes, soit Meyrin, Lancy, Onex et Carouge.