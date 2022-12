Suisse : Les Genevois sont les Romands les plus fortunés

En moyenne, la fortune nette par contribuable genevois s’établit à 500’000 francs. Il s’agit du canton romand où ce chiffre est le plus élevé. Vaud, lui, se situe juste en dessous de la moyenne nationale, qui atteint 380’000 francs. Ces données sont issues du nouveau rapport sur la répartition des richesses dévoilé par le Conseil fédéral vendredi passé, et dont se fait l’écho la « Tribune de Genève ».

Le quotidien du bout du lac y relève notamment que le revenu brut moyen des ménages suisses s’élevait à 9582 francs par mois en 2019. Une fois toutes les dépenses retranchées, 1232 francs en moyenne restent disponibles pour l’épargne. Entre 2010 et 2018, les revenus ont augmenté de 0,91% à l’échelle nationale. La hausse vaudoise est plus faible: elle se fixe à 0,6%. Genève, en revanche, enregistre une baisse de 0,46%. Enfin, la concentration des richesses s’est accrue durant cette période. En 2010, 1% des Suisses les plus riches détenaient 38% de la fortune globale du pays, alors qu’en 2018, cette même tranche de la population en possédait 44%.