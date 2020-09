27 septembre : Les Genevois vont voter pour un salaire minimum

Les Genevois se prononceront le 27 septembre sur une initiative des syndicats visant à instaurer un salaire minimum de 23 francs de l’heure dans toutes les branches.

Partenariat social

Concurrence fiscale

L’initiative constitutionnelle «Zéro pertes: garantir les ressources publiques, les prestations et la création d’emplois», qui émane de la gauche et les syndicats sera aussi en votation, sans contre-projet. Elle avait été lancée dans la foulée du rejet par le peuple de RIE III en 2017, afin de fixer un cadre à une future réforme.

Depuis, la réforme fiscale des entreprises et financement de l’AVS (RFFA) et sa déclinaison cantonale ont été adoptées. Pourtant, selon les initiants, les objectifs du texte restent d’actualité avec en première ligne la lutte contre la concurrence fiscale intercantonale et le maintien des services publics et des prestations à la population. Estimant cette initiative caduque, la droite la rejette.