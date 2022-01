Genève : Les Genevois voteront bientôt sur le congé parental

L’initiative des Vert’libéraux a abouti. Elle demande seize semaines pour les mères et huit pour l’autre parent.

Les Genevois voteront prochainement sur l’introduction d’un véritable congé parental. Le Conseil d’Etat a constaté ce mercredi l’aboutissement de l’initiative des Vert’libéraux, «Pour un congé parental maintenant!» Le texte postule un minimum de seize semaines en cas de maternité et de huit semaines pour l’autre parent. Il prévoit que deux semaines puissent être transférées de l’un à l’autre. L’initiative s’applique à tous les couples et englobe l’adoption et l’accueil permanent.