Genève : Les Genevois voteront sur un «geste de solidarité» des plus riches

L’initiative de la gauche et des syndicats pour taxer temporairement les grosses fortunes a abouti.

Le peuple genevois se prononcera sur une contribution de solidarité des plus riches. Le Conseil d’Etat a constaté l’aboutissement de l’ initiative cantonale lancée par les partis de gauche et les syndicats. Ceux-ci ont récolté 6843 signatures, dont 5486, sur les 5398 nécessaires, ont été validées.



Le texte propose de faire contribuer les fortunes nettes de plus de 3 millions de francs pour faire face à la crise économique liée au Covid et pour lutter contre les inégalités. Les montants supérieurs à cette somme seraient taxés à hauteur de 0,5%. La mesure serait limitée à 10 ans et permettrait, selon les initiants, de rapporter 350 millions de francs par an au Canton, et 85 millions aux communes, dont 35 à la Ville.