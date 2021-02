Course-poursuite sur l’A1 : «Les gens avaient peur. Certains étaient même paniqués»

Un mineur s’est soustrait à un contrôle de police, samedi dans le canton de Soleure. Il a commis deux accidents avant d’être interpellé dans le canton de Berne. Par mesure de précaution, plusieurs conducteurs ont dû quitter leur véhicule au beau milieu de l’autoroute. Un lecteur témoigne.

Un lecteur alémanique a vécu une scène surréaliste, samedi soir, sur l’A1. Il circulait sur le viaduc entre Berne-Wankdorf et Berne-Neufeld quand la police a soudainement fermé toute l’autoroute.

Une voiture de police, gyrophares allumés, s’est garée sur la voie du milieu et a stoppé la circulation. «Les agents ont couru vers chaque véhicule et ont dit aux occupants de sortir immédiatement et de se mettre en sécurité derrière la voiture de police.»