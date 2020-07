Coronavirus

«Les gens doivent se réveiller. Les chiffres ne mentent pas»

Alors que les Etats-Unis célèbrent samedi une fête nationale à hauts risques, l'OMS vient d'appeler une nouvelle fois les pays touchés à agir face à la menace.

Les Etats-Unis célèbrent samedi leur fête nationale, alors que le pays a enregistré la veille un nouveau chiffre record d'infections au coronavirus. En Europe, l'Angleterre rouvre samedi ses pubs, ses coiffeurs et ses bed and breakfasts, nouvelle étape majeure de la sortie du confinement qui fait, là aussi, craindre excès et nouvelles contaminations.

«L'OMS comprend parfaitement qu'il y a de bonnes raisons pour les pays qui veulent remettre leurs économies sur les rails (...) Mais vous ne pouvez pas ignorer le problème non plus, il ne va pas disparaître comme par magie», a-t-il dit.

«Tout le pays en danger»

Selon l'organisation, les sept derniers jours ont été les pires en terme de contaminations (plus de 160’000 cas quotidiens) depuis que l'épidémie de Covid-19 est partie de Chine fin 2019, et 60% de tous les cas recensés jusqu'à présent l'ont été au cours du mois écoulé.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde par la maladie avec près de 2,8 millions de cas détectés. Le sud et l'ouest du territoire font face à une flambée de cas, qui «met tout le pays en danger» selon les termes d'Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses.

Trump évite le sujet

Nombre d'Etats ont dû mettre le déconfinement en pause, voire faire machine arrière, refermant à la hâte bars et plages. Et le gouverneur républicain du Texas a annoncé que le port du masque serait désormais obligatoire dans les lieux publics.

«Les Etats-Unis d'Amérique sont le pays le plus juste et le plus exceptionnel ayant jamais existé sur la Terre», a-t-il lancé devant une foule acquise à sa cause, qui scandait «Quatre ans de plus», et dans laquelle les masques étaient rares.