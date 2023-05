Canton de Berne: Les gens du voyage auront une aire de transit provisoire à Bienne

Le site pourra accueillir 40 caravanes au maximum, disposera d’infrastructures minimales mais suffisantes, et sera exploité durant au moins deux ans. Le terrain appartient au Canton de Berne, qui assumera les coûts d’aménagement et de démontage de l’aire de transit, précise encore la Municipalité. Bienne précise encore que «les taxes prélevées auprès des gens du voyage ainsi qu’une contribution de solidarité versée à la Ville par les communes de la région permettront de couvrir les frais d’exploitation».

Une aire de transit définitive attendue en 2025

Après de nombreuses occupations illégales dans la région qui avaient provoqué de gros dégâts, des aires de transit provisoires avaient été créées en 2018 et 2019 à Brügg et Champion, rappelle la ville. Après leur fermeture, la région de Bienne et du Seeland avait à nouveau enregistré de nombreuses occupations illégales de terrains les années suivantes. Quant à une aire de transit définitive, le canton de Berne en a prévu une Wileroltigen, non loin de Chiètres (FR). Mais elle n’ouvrira qu’en 2025.