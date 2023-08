Penthalaz: gitans débarquent au stade à la veille de la reprise

Dimanche, en fin d’après-midi, 32 caravanes ont déboulé sans crier gare. Après avoir quitté Yverdon (VD) et faussé compagnie à la police, des gens du voyage se sont en effet installés sur le site du FC Venoge à Penthalaz. Très vite des rumeurs se sont propagées. Dès lors, le club s’est fendu d’un communiqué pour «transmettre des informations à jour et surtout vérifiées sur l’évolution de la situation», afin de tordre le cou aux « fausses informations» qui circulent sur «les réseaux et sur radio corridor».