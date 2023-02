Valais : Les gens du voyage sont de retour à Martigny

Environ 200 personnes se sont installées lundi près de la sortie d’autoroute de Martigny (VS) dans un espace d’accueil destiné aux gens du voyage. La police cantonale valaisanne précise que cette arrivée était prévue de longue date et qu’elle s’est déroulée sans accroc. La Gendarmerie française, l'Office Fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, les polices municipales de Martigny et de Fully ont été mobilisés pour des «contrôles approfondis».