Coups de feu à Bienne «Les gens étaient paniqués, je me suis mis à courir»

«Je rentrais chez moi vers 17h45. Lorsque je marchais, j’ai entendu trois coups de feux et tout est allé très vite. Les gens se sont mis à courir et moi aussi.» Ce lecteur-reporter est à présent en lieux sûrs mais sa voix est emplie de peur. Selon lui, une personne se trouvait à terre et «mal en point».