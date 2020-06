Écosse

Les gens font leurs besoins devant la propriété de la reine

La plupart des toilettes publiques du pays étant fermées à cause de la crise sanitaire, les promeneurs et joggeurs ont tendance à se soulager un peu n’importe où. Le personnel de Balmoral s’insurge.

Les employés du château de Balmoral, où la reine Elizabeth II vient fréquemment passer ses vacances, n’en peuvent plus. Samedi dernier, comme l’a constaté CNN , ils ont poussé un coup de gueule sur Twitter: «Déçus de voir tant de lingettes abandonnées sur le domaine aujourd’hui. Près de sentiers et de monuments. Veuillez vous souvenir qu’il n’y a pas de toilettes publiques ouvertes dans les alentours pour le moment», peut-on lire sur le réseau social.

«Une partie du problème, c’est que nous voyons beaucoup de lingettes non biodégradables jetées dans la campagne. Et les gens choisissent de se soulager juste à côté de chemins ou de monuments très fréquentés plutôt que de s’éloigner un peu plus pour éviter la contamination», déplore le personnel.

Dans un nouveau tweet publié dimanche, les employés de Balmoral se sont fendus d’une petite marche à suivre: «Si vous avez besoin de déféquer, faites-le le plus loin possible des bâtiments, des chemins, des cours d’eau et des animaux de ferme. Enterrez les excréments dans un trou peu profond et remettez le gazon en place.»