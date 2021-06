Paris Jackson : «Les gens me disaient de me suicider tous les jours»

La chanteuse et actrice Paris Jackson s’est confiée mercredi sur ses différentes tentatives de suicide lorsqu’elle était ado.

«Ne pas savoir qui j'étais»



Interrogée par Willow Smith sur ce qui l'a amenée à envisager le suicide, elle a révélé : «Je pense que c'était un tout. Je pense que c'était en grande partie de ne pas savoir qui j'étais. Les gens me disaient de me suicider tous les jours, et j'étais déprimée», a-t-elle expliqué, révélant qu'elle était convaincue qu'une de ses tentatives finirait par aboutir. «J'étais genre : d'accord, j'ai essayé, essayé et essayé. Et ça ne marche vraiment pas. Peut-être que ce n'est tout simplement pas mon heure. Et après, je me disais que j’allais juste attendre que ça arrive. C’est tellement sombre!»