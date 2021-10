Fans choqués par la perte de poids d'Adele

Adele sort de son silence : «Les gens ont été choqués par ma perte de poids»

Adele fait la couverte de «Vogue». Après cinq ans de silence, elle y a notamment évoqué sa nouvelle silhouette, bien plus fine qu’avant.

En marge de la promotion de son nouvel album, dont le premier single «Easy On Me» est attendu pour le 15 octobre 2021, la star britannique s’est longuement entretenue avec «Vogue». Elle a notamment évoqué son impressionnante perte de poids, dont le but premier n’était pas d’affiner son physique: «J’ai réalisé que quand je faisais de l’exercice, je ne ressentais plus aucune forme d’anxiété. Il n’a jamais été question de perdre du poids.» La chanteuse de 33 ans a estimé que si elle pouvait «rendre son corps physiquement fort», elle pourrait aussi rendre «ses émotions et son esprit physiquement forts»: «Il a toujours été question de devenir plus fort et surtout de m’offrir le plus de temps possible loin de mon téléphone.»