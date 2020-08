Elsa Pataky «Les gens pensent qu’on est un couple parfait»

Selon l’actrice Elsa Pataky, son mariage avec Chris Hemsworth n’est pas aussi idéal qu’il n’y paraît…

Elsa Pataky et Chris Hemsworth donnent l’image d’un couple vivant un bonheur sans nuage depuis qu’ils se sont dit «oui» en 2010. Cependant, il ne faut pas se fier aux apparences. Interviewée par bodyandsoul.com, l’actrice espagnole de 44 ans s’est confiée sans détour sur son mariage avec l’acteur australien de 37 ans, père de sa fille, India, 8 ans, et de ses jumeaux, Tristan et Sasha, 6 ans. «C’est marrant que les gens pensent qu’on est un couple parfait. Ce n’est pas le cas, assure-t-elle. On a des hauts et des bas et nous continuons à faire des efforts pour que ça marche entre nous. Je pense qu’une relation, c’est un travail constant. Ce n’est pas facile.»