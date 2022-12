Psychopathes, égocentriques et machiavéliques. C’est ce que serait une majorité de personnes plus petites que les autres, selon des chercheurs polonais.

Psycho : Les gens plus petits que la moyenne seraient plus méchants

Tout ce qui est petit n’est pas forcément mignon. C’est en tout cas ce qu’avance une équipe de chercheurs polonais dans une étude dont les conclusions viennent d’être révélées dans la revue «Personality and Individual Differences». Selon leurs recherches, les personnes plus petites que la moyenne, et pour qui c’est un complexe, sont plus susceptibles de manquer d’empathie, de manipuler leur entourage et d’être égocentriques.

La triade noire

Les chercheurs se sont intéressés au «complexe de Napoléon», un concept selon lequel les personnes plus petites que la moyenne, et qui souhaiteraient être plus grandes, adopteraient plus de comportements compensatoires négatifs que le reste de la population. Pour prouver cette théorie, ils ont étudié un échantillon composé de 367 Américains et de 134 Américaines, âgés entre 20 et 72 ans, sur lequel un test de personnalité a été réalisé.

L’équipe de recherche a émis l’hypothèse que, l’image de soi ayant une influence sur son comportement et ses interactions sociales, les personnes complexées par leur petite taille seraient plus susceptibles d’avoir des traits de personnalité appartenant à la triade noire. «Dans cette étude, nous fournissons des preuves de l’existence d’un tel complexe chez les personnes caractérisées par les traits de la triade noire que sont la psychopathie (c’est-à-dire l’insensibilité, la criminalité), le narcissisme et le machiavélisme (c’est-à-dire le cynisme et la duplicité)», expliquent les chercheurs.

Les hommes petits sont plus narcissiques